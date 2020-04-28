فنانة شهيرة: "لبنان بيثور .. الله ينجينا"

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الفنانة يارا
الفنانة يارا
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علا خطاب

تويتر

لبنان

يارا

نشرت الفنانة يارا، تغريدة جديدة من خلال حسابها على تويتر بسبب لبنان.

وقالت يارا، من خلال تغريدتها: "الله ينجّينا.. الله يعينّا.. الله يساعدنا.. الله يكون معنا.. ويحنّوا ويسمعونا  يارب ما إلنا غيرك تتشفّع فينا وبشعبَك #صباح الخير #لبنان #لبنان ينتفض #لبنان يثور".

ومن ناحية أخرى، أعربت الفنانة اللبنانية يارا، عن استيائها من الأوضاع فى لبنان من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر.

وقالت يارا من خلال تغريدتها: "الله يساعِدنا وينجّينا ويسامحكم على هيك وَضع... للأسف بالاسم بس بَلَد...".

يذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.


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