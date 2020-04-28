» لمدة 3 شهور.. فرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الثلاثاء.

وبحسب القرار، يحظر التجول في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وبحسب القرار، يحظر التجول في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.