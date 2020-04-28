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رحلة بحرية لإعادة المصريين العالقين في "ضبا" السعودية اليوم

الحياة السياسية

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متابعات- أمينة عبد العال

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وزير النقل

سفاجا

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كامل الوزير

#السعودية

أعلنت وزارة النقل أنها نظمت فجر اليوم أول رحلة بحرية للعبارة "القاهرة" من ميناء سفاجا البحري لإجلاء الركاب المصريين العالقين في ميناء ضبا السعودي لإعادتهم إلى أرض الوطن، لافتة إلي أنه سيتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس"كورونا".

وانطلقت العبارة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم ميناء سفاجا متجهة إلى ميناء ضبا، بعد أن تلقي الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إخطارا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل وبناء علي توجيهات مجلس الوزراء لنقل المصريين العالقين، حسبما نشرت " المصري اليوم".

جدير بالذكر أن العشرات من المصريين العالقين في ميناء ضبا ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة والحكومة للتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر و إنهاء معاناتهم المستمرة منذ 3 أسابيع أمام بوابات الميناء في ظروف صعبة.


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