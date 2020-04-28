"يحدث خلال ساعات" .. الأرصاد تحذر المواطنين

28 أبريل 2020 - 01:12 م

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من عاصفة ترابية تحدث خلال ساعات، قائلا: "إنه مع تقدم ساعات النهار سيكون هناك نشاط للرياح، سيقلل من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وسيكون مثير للأتربة على محافظات الصعيد.



وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الطقس سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.



وتابع: "أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى القاهرة، ولكنها غير مؤثرة على أي نشاطات يومية" .

