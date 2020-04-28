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الشمع الأحمر للمصارف المخالفة لسعر الدولار في لبنان

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متابعات- أمينة عبد العال

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لبنان

الشمع الاحمر

جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني أنه تم القيام بدوريات من المديرية العامة على محلات الصرافة في مختلف أنحاء لبنان للتحقق من التزام أصحابها بالتعميمات التي أصدرها مصرف لبنان والذي حدد سعر صرف الدولار الأمريكي، وتم العثور علي مخالفات كثيرة .

وأشار البيان الذي نشرته الصحافة المحلية اللبنانية إلي أنه بناء علي توجيهات النيابة العام للمخالفين فقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بختم مكاتبهم بالشمع الأحمر ،  وهي كالتالي:

بيروت 8 مكاتب، والبقاع 36 مكتب، والشمال مكتب واحد، وعكار مكتب واحد، أما في جبل لبنان فقد تم توقيف مواطن يعمل بالصرافة دون رخصة .

جدير بالذكر أن المديرية العامة ناشدت المواطنين بعدم التعامل مع المخالفين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.


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