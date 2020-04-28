» اعتزل التمثيل.. ووجه رسالة موجعة لرامز جلال

28 أبريل 2020 - 01:22 م

"يسيء إلى الإنسانية، والأخلاق، وحقوق البشر، وآداب الاستضافة"، بهذه العبارة وجه الفنان فهد الحيان، عبر مقطع فيديو، حزمة من الانتقادات لبرنامج "رامز مجنون رسمي".

وأضاف الحيان أن البرنامج قمة في الإذلال والتحقير للمستضيفين.. نحن لا نضحك، ولا نبتسم على برنامج مثل هذا، يهين ويصغّر الآخرين، فلا حقوق الإنسان ترضى بذلك، ولا أي دين.

وتابع قائلا : هذه المهزلة بكل معنى الكلمة، وأتمنى أن يصل كلامي هذا إلى المسؤولين.

واستنكر الحيان استمرار عرض برنامج رامز جلال، الذي يهين فيه المستضيفين دون أي تحركٍ من الجهات المعنية والمختصة لاتخاذ إجراءاتٍ ضد البرنامج.

يذكر أن فهد الحيان اعتزل التمثيل عام 2014 بعد مسيرة فنية، استمرت عقدين من الزمن،حيث يرجح أنه أقدم على هذه الخطوة بسبب سوء الأوضاع الفنية.