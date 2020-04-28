  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان صبحي

الأهلي يكشف عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي

حقيقة صورة جثمان زعيم كوريا الشمالية

حقيقة صورة جثمان زعيم كوريا الشمالية

مباراة الأهلي والزمالك

"كاف" ينعش خزائن الأهلي والزمالك

الإعلامي عمرو أديب

معلومة جديدة.. وأديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

خالد مجاهد

الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية من الخارج

علاء مبارك

يتحدث بلغة الدواعش.. اتهام لعلاء مبارك يشعل تويتر

رامز جلال مجنون رسمي

هجوم شرس ضد رامز جلال.. ومرتضى منصور يلجأ للقضاء

مقطع من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لدهس ضباط الشرطة في باريس

علي جمعة

خالد منتصر ساخرا: علي جمعة بيفهم حتى في المفاعلات النووية

الزمالك ينعي محمد عبد الوهاب

أسامة حسني يكشف وصية " محمد عبد الوهاب" ولحظة وفاته

الأفتاء تجيب: ما حكم نقل الدم في رمضان؟

الصفحة الأخيرة

التبرع بالدم
التبرع بالدم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في رمضان

#

ما حكم إفطار رمضان بسبب كورونا؟ أستاذة عقيدة ترد

#

ما حكم غلاء الأسعار بسبب كورونا.. الإفتاء تجيب

#

ما حكم إقامة العزاء ثلاثة أيام.. الإفتاء تجيب

نقل الدم

الإفتاء

الحجامة

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال "ما حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم؟"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إن جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن نقل الدم أثناء الصيام لا يبطله؛ لأنه كالحجامة، لافتة إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الإفطار مما دخل لا مما خرج، وعليه فنقل الدم لا يبطل الصيام، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.

واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الإمام النووي في "المجموع" (6/ 349): [مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ] اهـ.

وقال أيضًا في (6/ 313): [قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اهـ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 152 إصابة جديدة في الكويت بينهم 14 مصريا
» سعودي شهير.. ضحية رامز مجنون رسمي اليوم
» كشف هوية فتاة بعد مقتلها بـ 40 عاما
» مسئول سوداني عن بث أذان المغرب قبل موعده: أنا شخصيا فطرت
» الأزهر: آية قرآنية تمنع الطلاق وخراب البيوت
» اعتزل التمثيل.. ووجه رسالة موجعة لرامز جلال
» "كاف" يكشف حقيقة إلغاء مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
» شاهد.. فتاة تثير الجدل باعترافها بهذا الأمر والشرطة ترد
» تفاصيل محاولة اغتيال الملك "فؤاد الأول"
» رحلة بحرية لإعادة المصريين العالقين في "ضبا" السعودية اليوم
» "يا عيب الشوم".. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية