إحالة صاحب طن ونص سمك غير صالح للاستخدام الآدمي لمحكمة الجنح

28 أبريل 2020 - 01:37 م

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة القبض على صاحب ثلاجة بحيازته طن ونصف الطن من الأسماك مجهولة المصدر في مدينة السلام.

وأحالت النيابة اليوم صاحب الثلاجة المحكمة بجنحة لحيازته الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي، حسبما نشرت "الوفد".

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنظيمها علي محال وثلاجات بيع اللحوم والأسماك المجمدة بمنطقة السلام، والتي تم من خلالها القبض علي صاحب الثلاجة.

جدير بالذكر أن الأسماك التي تم تحريزها كانت معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقا لتقرير اللجان المرافقة للمأمورية.