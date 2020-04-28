"كاف" ينعش خزائن الأهلي والزمالك

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وكالات- الدويني فولي

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الاهلى

دورى ابطال افريقيا

كاف

خزينة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صرف مكافآت التأهل إلى دور نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال، والكونفدرالية، للفرق الثمانية.
وكشف موقع "le 360 sport" المغربي، نقلا عن مصادر داخل "كاف"، أن الأخير سيقوم بصرف 875 ألف دولار، لكل ناد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتنص لائحة بطولة دوري الأبطال، على نيل كل فريق من فرق المربع الذهبي مكافأة التأهل لهذا الدور، والتي تبلغ 875 ألف دولار.
وستنتعش خزينتا الأهلي والزمالك المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بما يعادل 13 مليونا و783 ألف جنيه لكل فريق.
وأعلن المصدر ذاته أن الاتحاد الأفريقي، تلقى خطابات من الأندية التي تأهلت لدور نصف النهائي، مشيرا إلى أن "كاف" قام بالرد بأنه بصدد صرف مكافأة بلوغ هذا الدور في أقرب وقت ممكن، كما أنه سيقوم بمنح الأندية التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي مكافآتها وفقا للائحة.
وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي، والزمالك ضد الرجاء المغربي، في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، في المغرب، على أن تكون مباراتا الإياب في مصر بعدها بأسبوع، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي تأجيل كافة المنافسات، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على وضع عدة مواعيد مبدئية لإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أولها في أواخر شهر يونيو المقبل، وإذا استمر عدم استقرار الأوضاع سوف يمتد التأجيل إلى يوليو المقبل، وسيكون الموعد الأخير لإقامة المباريات في أغسطس المقبل.
يُذكر أن لوائح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تنص على أن يحصل الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على 2.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 1.25 مليون دولار.

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