معلومة جديدة.. وأديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

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كورونا

اديب

واصل الإعلامي عمرو أديب حديثه عن جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "إن الوسيلة الأكيدة من كورونا، هي اتباع الإجراءات الاحترازية، كغسيل الأيدي، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي".

 وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "مفيش لا دواء ولا لقاح، مفيش قدامنا غير غسل الأيدي".

وتابع: "فيروس كورونا مستمر، معلقا: "بعد العيد في كورونا.. مستمرة معانا، نفسي أقولكم خبر حلو مش عارف، الناس بقت تتضايق مني".

ونوه بأن مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي كورونا، أعلنت اكتشاف آثار لفيروس كورونا مازالت موجودة في دورات المياه، بل اكتشفوا أيضا أن الفيروس يمكن أن يكون موجودًا في حلق الإنسان، ويمكن نقله عبر مسافات قصيرة من خلال الكلام من إنسان لآخر.

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