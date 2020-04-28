الأهلي يكشف عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي

28 أبريل 2020 - 02:29 م

توصلت إدارة الكرة بنادي الأهلي، لاتفاق مع رمضان صبحي لاعب وسط الفريق، المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي؛ بشأن استمراره مع الفريق بتعاقد دائم.





وحسب صحيفة الوطن، فإنه "بعد جلسة بين اللاعب وأحد المسئولين، أعلن رمضان صبحي، موافقته على الاستمرار حال وصول الأهلي لاتفاق مع النادي الإنجليزي".





ويعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بنادي الأهلي، جلسات مكثفة خلال الأيام المقبلة، مع اللاعب ووكيله وأحد وسطاء النادي الإنجليزي، من أجل الوصول لصيغة تعاقدية جيدة يمكن حسمها عقب انتهاء الأزمة الحالية.





وأوضحت المصادر أن طلبات "رمضان" لم تشهد أي مبالغات، بل أجل اللاعب شروطه إلى ما بعد حسم الأهلي للملف مع النادي الإنجليزي.



