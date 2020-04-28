ظهور مفاجئ لزوجة رامز جلال التي يخفيها عن الإعلام

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زوجة

رامز جلال

برنامج مقالب

ظهور مفاجئ

مجنون رسمي

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مفاجئة لزوجة الفنان رامز جلال تزامنًا مع حالة الجدل التي أثارها ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه عبر قنوات "إم بي سي".

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة رامز جلال مع زوجته، وعلقت بالقول :" صورة زوجة رامز جلال  . . ما أدري ليش احس حياتها معاه فيلم رعب".

وتداول النشطاء صورته التي ظهر رفقة زوجته، داعين لها بشكل ساخر أن يعينها عليه وعلى مقالبه، ومتسائلين عن شخصيته في المنزل.

ومن المعروف أن حياة رامز جلال يحيطها بسرية شديدة، حيث إنه لا يظهر أي صورة لزوجته أو ابنه الوحيد الذي يدعى ياسر في الإعلام، للدرجة التي وصل فيها أن البعض كان يظن إنه مازال أعزب، في حين إنه متزوج ولديه ابن.

وكانت هناك شائعات تفيد بأن رامز جلال متزوج من الفنانة غادة شريف، وإنها ابتعدت عن التمثيل بعد إنجابها ابنهما، إلا إنها عادت للفن بعد أن كبر طفلها.

وعلى الرغم من إشارة البعض أن غادة شريف هي زوجة رامز جلال إلا إنه تم نفي هذه الشائعة، حيث أشار مقربون من رامز جلال إنه متزوج من فتاة من خارج الوسط الفني.

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