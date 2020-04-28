» إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ20 ألف

محمد فضل- متابعات
أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، منهم 23% من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة"- حسب صحيفة سبق-: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 152 متوفىً.
مغرب06:37 م
فجر
03:47
شروق
05:18
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:37
عشاء
20:07