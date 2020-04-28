» كورونا يجبر فرنسا على إلغاء الدوري هذا الموسم

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إلغاء منافسات الدورى الفرنسي فى الموسم الجارى 2019-2020، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية استئناف خلال الفترة المقبلة .

وقال "فيليبن" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بحسب مجلة "فرانس فوتبول"، "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر المقبل".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى، "الموسم الكروى 2020/2019 لا يمكن استكماله".

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن إلغاء الدورى الفرنسى فى الموسم الجارى 2019-2020، نظرا لاستمرار تفشى فيروس كورونا المستجد وصعوبة استكمال النسخة الحالية فى الفترة المقبلة .


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