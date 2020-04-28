اتهام فنانة شهيرة بسرقة التبرعات.. وترد بالفيديو

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الكويت

سرقة

فنانة

هيا الشعيبي

ردت الممثلة الكويتية ?هيا الشعيبي? على إتهامها بسرقة التبرعات، التي تم جمعها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين، من أزمة فيروس كورونا.

ودافعت عن نفسها في مقابلة تلفزيونية، قائلة: "أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا".

وأضافت: "قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي".

وتابعت الشعيبي: "أنا ما أركز على التعليقات وما أحط هدول الناس في بالي.. لأني مين هدول إحنا لينا تاريخنا وفننا وكوميديتنا من سنين ليش هلق طلعتوا تتكلموا.. يا جماعة الناس هدول مو مننا ولا علينا".

كما قالت: "يا جماعة تصوير عمل واحد تخلي الناس تهد بيتها عيالها.. إحنا لما ندش تصوير كام شهر ما بشوف عيالي".


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