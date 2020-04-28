فيديو.. طائرات أمريكية تعترض طائرة حربية روسية

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طائرات أمريكية تعترض طائرة حربية روسية
طائرات أمريكية تعترض طائرة حربية روسية
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فتحي مجدي

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اعترضت ثلاث مقاتلات أمريكية، طائرة حربية روسية أثناء تحليقها بالقرب من حاملة طائرات أمريكية.

وتمكنت الطائرة IL-38 الروسية من الاقتراب من حاملة الطائرات (جورج واشنطن) النووية على مسافة 30 كم دون أن يتم اكتشافها.

وتظهر اللقطات التي التقطتها الطائرة الروسية، ثلاث طائرات أمريكية ترافقها أثناء مرورها في أجواء السفينة.

ومع ظهور حاملة الطائرات الأمريكية، يمكن رؤية العشرات من الطائرات المقاتلة تصطف على سطح السفينة.

وطائرة IL-38 "Dolphin" هي طائرة استطلاع بحرية بعيدة المدى تستخدم للبحث عن الغواصات الأمريكية.

وتم نشر ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية، من بينها اثنان من المقاتلات الأسرع من الصوت F / A-18 Hornet ومقاتلة F-15 ، للتصدي للطائرة الروسية.

وبحسب تقارير، فقد تم اصطحاب الطائرة الروسية المضادة للغواصات إلى مسافة آمنة، وعاد بعدها المقاتلات الأمريكية إلى حاملة الطائرات (جورج واشنطن).

وكتب ناشر نشر الفيديو وهو من المتحمسين للجيش الروسي على موقع "يوتيوب": "أؤكد أن الأمريكيين تصرفوا بكرامة، ولم يتسلقوا تحت المراوح، ولم يقوموا بأي إيماءات وقحة أو قاموا بأي مناورات خطيرة".

وقال "ريان جيلكريست"، أن الفيديو أظهر تفاعلًا وثيقًا وآمنًا بين البحرية الروسية والبحرية الأمريكية.

يذكر أن ماكدونيل دوجلاس F / A-18 Hornet هي طائرة مقاتلة ذات سرعة مزدوجة، أسرع من الصوت ، تم تصميمها كطائرة مقاتلة ومهاجمة، في حين أن ماكدونيل دوجلاس F-15 إيجل هي طائرة مقاتلة تكتيكية ثنائية المحرك دخلت الخدمة في عام 1976.

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