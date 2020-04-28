» الكويت تدرج "الكمامات" على البطاقات التموينية

28 أبريل 2020 - 05:54 م

نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض، قررت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، إصابة علبة كمامات على البطاقات التموينية، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، فقد أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، تعميماً أضاف بموجبه علبة كمامات شد بسعة 50 حبة بسعر 150 فلساً للكمامة إلى البطاقة التموينية، على أن يعمل بالقرار بداية من 1 مايو المقبل.

وأشار- حسب صحيفة الراى- إلى أن هذه الخطوة تأتي نظراً لتزايد الطلب وقلة العرض وحرصاً على صحة المواطنين، وضمن جهود الوزارة لتقوية المخزون الإستراتيجي الوقائي ودعم ومساندة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بقيادة الوزير الدكتور باسل الصباح.