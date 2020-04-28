متلازمة خطيرة تصيب الأطفال ببريطانيا.. ما علاقتها بكورونا؟

28 أبريل 2020 - 06:29 م

تلقى الأطباء العاملين في هيئة الرعاية الصحية ببريطانيا، تحذيرًا يدعوهم للانتباه لرد فعل نادر، لكنه خطير، لدى الأطفال، قد يكون مرتبطا بالإصابة بفيروس كورونا.





وجاء في التحذير العاجل، الذي أُرسل للأطباء العامين، أن ثمة "قلقًا متزايدًا" من احتمال ظهور متلازمة لدى الأطفال تسبب الالتهابات، ولها علاقة بفيروس كورونا في بريطانيا، أو ظهور عدوى أخرى غير معروفة السبب إلى الآن لها علاقة بالإصابة بالفيروس.





وأعلنت هيئة الرعاية الصحية، حالة التأهب القصوى بسبب العدد المتزايد من الأطفال المصابين بمتلازمة نادرة يمكن أن تكون مرتبطة بفيروس كورونا.





وذكرت أن "وحدات العناية الفائقة في لندن وغيرها من المناطق في بريطانيا تقوم بمعالجة أطفال حالاتهم خطيرة جدًا ويعانون من أعراض غريبة".





وأثبتت الفحوص إصابة بعض منهم – ولكن ليس كلهم – بفيروس كورونا، بعد الارتفاع المفاجئ في أعداد الأطفال الذين دخلوا العناية المركزة.





وليس من الواضح عدد الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه المتلازمة الجديدة، ولكن من المعتقد أن عددهم ليس بالكثير.





وتشمل الأعراض "التهابات في أعضاء مختلفة"، وأخرى تشبه أعراض الإنفلونزا.





ويعانى الأطفال من عدد من الأعراض التي تتداخل مع متلازمة "الصدمة السامة" و"متلازمة كاواساكي"، مثل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض ضغط الدم والطفح الجلدي وصعوبة التنفس.





ما هي المتلازمة الجديدة "الشبيهة بفيروس كورونا"؟

يعاني عدد صغير، ولكن متزايد من الأطفال من حالة التهاب متعددة. وتمثل استجابة مناعية شديدة يمكن أن تؤثر على الجسم بطرق عديدة، بما في ذلك تسريب الأوعية الدموية. وتسمى هذه الحالة بـ "مرض كاواساكي"، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتراكم السوائل في الرئتين والأعضاء.





لكن هذا أمر خطير للغاية، إذ يحتاج المرضى إلى رعاية مكثفة عاجلة لدعم القلب والرئتين وأحيانًا الأعضاء الأخرى مثل الكلى.



