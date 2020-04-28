16 درجة.. طقس بارد غدًا والأرصاد تحذر

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حال الطقس غدًا الأربعاء، حيث توقعت الهيئة أن يسود سادس أيام شهر رمضان، طقسًا معتدلًا في النهار شديد البرودة في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح، ورياح معتدلة، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الطقس غدا، فإن مناطق السواحل الشمالية الغربية، ستشهد طقسًا لطيفًا في ساعات النهار، شديد البرودة في الليل، مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهبوب رياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس في مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فمن المتوقع أن تشهد طقسا لطيفا في النهار شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية في الصباح، ورياح معتدلة، أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقسا مائلا للحرارة نهارًا لطيفا في الليل، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال الصعيد طقسا معتدلا في النهار باردا في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح، ورياح نشطة، أما في جنوب الصعيد فيكون الطقس حارًّا في ساعات النهار لطيفا في الليل، مع هبوب رياح نشطة مُثيرة للرمال والأتربة.

وفي سياق توقعات حالة الطقس غدا، فإنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا في جميع المحافظات، إذ تأتي على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
الإسكندرية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
مطروح: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
سوهاج: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.
قنا: العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.
أسوان: العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

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