8 شروط لعودة الدوري الإنجليزي.. من العلاقة الحميمة إلى البصق

28 أبريل 2020 - 07:56 م

يسعى مسئولو الدوري الإنجليزي الممتاز إلى استئناف النشاط الكروي المجمد في منتصف يونيو، حيث من المقرر عرض المباريات على التلفزيون الأرضي.لكن عودة النشاط الكروي إلى الملاعب الإنجليزية ستكون مرهونة بالعديد من الخطوات التي سيتعين اتخاذها، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) الذي من شأنه أن يغير من قواعد اللعبة. حظر العلاقة الحميمة من المقرر أن يستأنف الدوري الألماني (البوندسليجا) في 9 مايو، وسيكمون أحد الشروط التي يجب أن يلتزموا بها اللاعبون هو الامتناع عن الدخول في علاقة حميمة إذا أظهر على أي منهم أو شركائهم أعراض فيروس كورونا .ويمكن أن تمتد هذه الخطوة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا كتبت لها النجاح في ألمانيا. كما سيتعين على اللاعبين الوصول إلى الملاعب في حافلات مختلفة، واستخدام مرفقيهم للضغط على أزرار الرفع. تحذير من البصق قال مسئول في الفيفا، إنه يجب إعطاء بطاقات صفراء للاعبين الذين يبصقون في الملعب عندما يستأنف نشاط كرة القدم، لأنهم يخاطرون بنشر (كوفيد – 19).وقال رئيس اللجنة الطبيب بالفيفا ميشيل دوهوجي، إن البصق "ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية للغاية". خمسة تبديلات قالت صحيفة "ذا صن" نقلاً عن مشرعين، إنه سيتم تعديل القانون بشكل مؤقت ليتم السماح بخمسة بتديلات بدلاً من ثلاثة كما هو مطبق حاليًا، في ظل المخاوف من تعرض اللاعبين للإصابات نتيجة إجهاد المباريات في غضون خمسة أسابيع أو أقل. تعقيم الكرات والملعب يمكن لفيروس كورونا البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 72 ساعة على الأسطح، لذا يجب أن يكون كل شيء يتلامس معه اللاعب نظيفًا.وقال أحد العاملين في الغرفة الخلفية للدوري الإنجليزي الممتاز لقناة "سكاي سبورتس": "أي شيء يمكن تنظيفه سيتم تنظيفه. لن نترك أي شيء للصدفة". لا للمس مع استمرار التباعد الاجتماعي لبقية السكان، سيتم استخدام نسخة مصغرة منه في صناديق الجزاء.إذ سيتم تشجيع اللاعبين على عدم الإمساك ببعضهم البعض عند الزوايا. وقال المقرر رافائيل راموس، رئيس الجمعية الإسبانية لأطباء فريق كرة القدم: "في البداية لن يكون للاعبين نفس الاتصال الذي اعتادوا عليه. سنرى نوعاً آخر من كرة القدم. كل شيء سيكون مختلفًا قليلاً لن يمسك اللاعبون ببعضهم البعض في الزوايا".كبار السن قال رئيس نادي كريستال بالاس، روي هودجسون، البالغ من العمر 72 عامًا، إنه يخشى أن يفوته ما تبقى من الموسم بسبب القيود الحكومية على الأشخاص الذين تجاوزوا السبعين من عمرهم. وقال مدرب إنجلترا السابق، لأصدقائه إنه قلق من أنه لن يُسمح له بحضور المباريات أو حتى حضور التدريات في النادي.وتخطط أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاستئناف الدوري في منتصف يونيو - إذا تراجعت حدة الإصابات بفيروس كورونا - حيث يتم لعب جميع المباريات بدون جمهور. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل من هم فوق السبعين خاضعين لتوجيهات الحكومة الصارمة بشأن الإغلاق. تدريبات منعزلة كان آرسنال أول فريق في الدوري الممتاز يعود إلى التدريبات، لكنه فعل ذلك في ملاعب مختلفة وبكراتهم الخاصة.تم السماح للاعبين بالتدرب في مجموعات من خمسة. وعلى الرغم من ذلك، قامت إدارة نادي "برايتون" بتطبيق إجراءات أكثر صرامة، حيث يقوم اللاعبون بحجز أماكن وصول فردية ومناطق مخصصة للتدريب بمفردهم. عزل اللاعبين داخل فنادق وأثارت الأندية فكرة وضع اللاعبين داخل الفنادق أثناء عمليات الإغلاق لمدة ستة أسابيع، للحفاظ عليهم بشكل جيد وبعيدًا عن الإصابة.وتقول تقارير إن فكرة "طريق معقم" من الفندق إلى الاستاد تجري مناقشتها. وأفيد على نطاق واسع في وقت سابق أن ما يصل إلى أربع مباريات في اليوم يمكن أن تجري في ملعب ويمبلي بلندن.