نجل «سوبر مان» في مأزق.. ظهر على الهواء بدون بنطلون

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ويل ريف
ويل ريف
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فتحي مجدي

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أصبح مراسل برنامج "صباح الخير أمريكا"، مادة للسخرية بعد ظهوره على شاشة التليفزيون وهو يرتدي "جاكت" من دون بنطلون، حيث ظهرت ساقاه العاريتين وسرواله الداخلي أمام الكاميرا. 

وظهر ويل ريف، نجل الممثل الراحل كريستوفر ريف، الشهير بــ "سوبرمان" في البرنامج الصباحي صباح الثلاثاء، بينما يناقش مبادرة جديدة لاستخدام طائرات بدون طيار لتقديم وصفات طبية لكبار السن. 

لكن العديد من المشاهدين وجدوا أنفسهم غير قادرين على التركيز في الموضوع الذي يتحدث عنه، بعد أن ظهر ويل (27 عامًا) دون سروال، على الرغم من ارتداء جاكت رمادي وقميص أزرق، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وأثناء حديثه إلى المذيعة إيمي روباتش، تم تغطية رجل ويل بالشريط الذي يظهر في الجزء السفلي من الشاشة، مكتوبًل عليه: "صيدليات المستقبل، باستخدام الطائرات بدون طيار لتقديم وصفات طبية للمرضى". 

وعندما انتقلت الكاميرا إلى ويل، ظهر فخذه العاري والشورت الأسود الذي يشبه زي الملاكمين الأسود. 

ولم يدرك (ABC News) الورطة، واستمر في الحديث بحماسة، قائلاً: "ما هي الطريقة المبتكرة ذات التقنية العالية للحصول على أدوية للناس بسرعة أثناء الترويج للمسافة الاجتماعية؟ طائرات بدون طيار!".

لكن الطائرات بدون طيار كانت آخر شيء في أذهان معظم المشاهدين حيث واصل ويل التحدث، حتى رفع ساقه لأعلى لإظهار المزيد من فخذه العارية. 

وانهالت عشرات التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة، والتي تضمنت تعبيرات ساخرة من الظهور الكوميدي للمراسل التليفزيوني.
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8265577/Christopher-Reeves-son-appears-GMA-no-pants-home-broadcast.html

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