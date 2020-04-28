» أسعار الذهب تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

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الذهب
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سعر الذهب

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 إبريل 2020 ، تراجعًا بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة، خامس أيام شهر رمضان المبارك، لينخفض المعدن الأصفر لليوم الثاني على التوالي على خلفية هبوط سعر الأوقية ببورصة المعادن العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا بالسوق المحلي شهد تراجعا بنحو جنيهان في سوق الصاغة، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 746 جنيهًا، اليوم، مقارنة بنحو 748 جنيها للجرام أمس.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 746 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 641 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5968 جنيهات.

وسجل سعر الأوقية 1712 دولارًا.


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