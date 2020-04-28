صور.. أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

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أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

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أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا
أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا
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فتحي مجدي

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أثار نقص معدات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) غضب الأطباء الفرنسيين والألمان الذين احتجوا على ذلك بطريقتهم الخاصة.

وظهر أطباء على شبكة الإنترنت متجردين من ملابسهم، مستخدمين الكتب والزهور لإخفاء أعضائهم التناسلية، بينما يطالبون بتوفير معدات الوقاية.

وحملت طبيبة لافتة كتب عليها: "تعلمت كيفية خياطة الجروح، فلماذا يجب أن أتعلم الآن كيفية خياطة الأقنعة؟".

وسجلت ألمانيا أكثر من 156 ألف حالة إصابة، من بينهم حوالي 6 آلاف حالة وفاة. 

وعلى الرغم من أنها أفضل حالاً من دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، لكنها مثل تلك الدول، عانت من نقص في معدات الحماية الشخصية.

وقال الأطباء الذين ظهروا عراة، إن رعاية المرضى الخارجيين والعيادات العامة لمرضى (كوفيد – 19) لا تقل أهمية عن الرعاية في المستشفى، مما يضعهم على خط المواجهة في المعركة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال الأطباء الألمان إن احتجاجهم مستوحى من طبيب فرنسي قام بنشر صور عارية لنفسه الشهر الماضي احتجاجا على نقص معدات الوقاية. ووصف نفسه وزملائه الأطباء بـ "علف المدافع" في المعركة ضد (كوفيد – 19).

وترغب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في تقديم مساعدة مالية لمنتجي معدات الوقاية، وعززت طلباتها بشأن الحصول عليها من الخارج.

وحملت طائرة عسكرية ألمانية 10 ملايين قناع طبي من الصين يوم الاثنين. في الوقت الذي وفرت فيه وزارة المالية 8 مليارات يورو إضافية (7 مليار جنيه استرليني) لمعدات الوقاية الطبية لمساعدة المستشفيات والأطباء في احتواء انتشار الفيروس.

يذكر أن الولايات الألمانية جعلت ارتداء قناع الوجه إلزاميًا في وسائل النقل العام وفي المتاجر.

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