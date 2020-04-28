رضا عبد العال يفجر مفاجأة صادمة عن "الجوهري"

28 أبريل 2020 - 11:20 م

كشف رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو عن أن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال لكي يهتفوا باسمه في المباريات، على حد وصفه.



وأضاف عبد العال في تصريحات خاصه على قناة Ten مع الاعلامي إسلام صادق انه قام بإنشاء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها.

