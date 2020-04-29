إيطاليا.. 382 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 27 ألفا و359

نقيب الإعلاميين: سنتخذ إجراءات جنائية ضد رامز جلال
السمنة تزيد خطر الوفاة بـ «كورنا» والمدخنون الأقل
ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء
أول دعوى قضائية ضد زوجة "هشام عشماوي"
مفتي الجمهورية إنذار شديد لرافضي دفن ضحايا كورونا
حركة ترقيات جديدة بمشيخة الأزهر الشريف
الإعلان غدًا.. السعودية تشتري أحد أكبر الأندية الإنجليزية
تعافي 90% من مرضى كورونا بعد استخدام علاج للملاريا
شركة إسرائيلية تخترق حسابات مسؤولين كبار على «واتساب» (القصة الكاملة)
الإفتاء تعلق على إشادة "جونسون" بمسلمي القطاع الصحي
المصريون ووكالات
فجر
03:46
شروق
05:17
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:38
عشاء
20:08