بريطانيا.. 586 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لـ21 ألفا و678

28 أبريل 2020 - 11:30 م

بلغ عدد الوفيات في بريطانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا، 21 ألفا و678، إثر تسجيل 586 حالة وفاة جديدة.



وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن بلاده سجلت 3 آلاف و996 إصابة جديدة، لترفع إجمالي الإصابات إلى 161 ألفا و145.

وأشار إلى إجراء بلاده 43 ألفا و453 اختبار خاص بكورونا، الثلاثاء، ليصل إجمالي الاختبارات إلى 763 ألفا و363.

وأعلن هانكوك مؤخرا أنهم يهدفون بنهاية أبريل/ نيسان الجاري، لإجراء 100 ألف فحص لكورونا يوميا.