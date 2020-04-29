» هذا ما قالته "الإفتاء" عن مسلسل "الاختيار"

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أمير كرارة
أمير كرارة
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قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذي يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر، بعكس الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات التي أجمع علماء المسلمين على حرمتها.
وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: لا مانع من الفن الذي يرقق المشاعر ويهذب السلوك، لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب في هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة، إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب».
واختتمت الدار بيانها بهاشتاج مسلسل "الاختيار"، الذي تدور أحداثه حول حياة الشهيد البطل «أحمد المنسي»، والذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، بالاشتراك مع الفنان أحمد العوضي في دور الارهابي هشام عشماوى، وهو من انتاج شركة سينرجى ،وإخراج بيتر ميمي.

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