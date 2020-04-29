» هذا ما قالته "الإفتاء" عن مسلسل "الاختيار"

29 أبريل 2020 - 12:40 ص

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذي يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر، بعكس الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات التي أجمع علماء المسلمين على حرمتها.



وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: لا مانع من الفن الذي يرقق المشاعر ويهذب السلوك، لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب في هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة، إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب».

