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انهيار أسعار النفط مع تقلص طاقة التخزين العالمية

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النفط
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المصريون ووكالات

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انخفضت أسعار النفط، أمس، وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميًا وتنامى المخاوف من أن يأتى تعافى الطلب على الوقود بطيئًا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى مستوى متدنٍ عند 10.64 دولار للبرميل، كما سجل هبوطا 12.8 بالمائة أو 1.64 دولار إلى 11.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:35 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأمريكى 25 بالمائة يوم الاثنين.
ونزل خام القياس العالمى برنت إلى 18.85 دولار، وفى أحدت تعاملات فقد 4.3%، ما يوازى 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل.
وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسى لإنتاج النفط بحوالى عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود «كوفيد- 19».
ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية امتلأت بنسبة 85 بالمائة فى الأسبوع الماضى، حسب بيانات شركة الاستشارات كبلر.
وفى مؤشر على اليأس الذى استبد بقطاع الطاقة بحثا عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجأون لاستئجار سفن أمريكية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج.

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