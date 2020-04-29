تونس..وفاة واحدة و 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، و8 إصابات جديدة مؤكدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية.



جاء ذلك في بيان للصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول.

جاء ذلك في بيان للصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقالت الصحة التونسية إنه بعد الحالات الجديدة ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 40 وفاة، وعدد الإصابات إلى 975 حالة.

وقالت الصحة التونسية إنه بعد الحالات الجديدة ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 40 وفاة، وعدد الإصابات إلى 975 حالة.