» صورة جديدة للملك سلمان مع ولي العهد تشعل تويتر: الله يحفظهما

أحمد عادل شعبان
حصدت صورة حديثة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده محمد بن سلمان عددًا كبيرا من الإعجابات عبر تويتر بعدما نشرها الناشط منذر آل الشيخ .
وظهر ولي العهد محمد بن سلمان جالسا في مكتبه ، يشاهد والده الملك سلمان في مؤتمر - الذي بالكاد يظهر في الصورة - أثناء إحدى المراسم في المملكة.
وعلق الناشط السعودي منذر آل الشيخ على الصورة قائلا: المستقبل.
وتنوعت تعليقات السعوديين على الصورة بالدعاء للملك سلمان و ولي عهده، حيث قال أحد المتابعين: بإذن الله ومعه أخوانه حكامنا سنكون للأمام بتعاونه وتكاتفهم لبلادنا و لأمتنا.
وقال آخر: الله يكون بعونه ويقويه ويطول بعمر خادم الحرمين وبعمر ولي العهد محمدبن سلمان.
المستقبل?? pic.twitter.com/dtmaGKUuWP— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) April 28, 2020
ظهر11:57 ص
فجر
03:46
شروق
05:17
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:38
عشاء
20:08