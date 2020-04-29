» فنانة شهيرة: صاحبتي خطفت مني جوزي .. وبيتي اتخرب

29 أبريل 2020 - 07:22 ص

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر تفاصيل تعرضها للخيانة ، مؤكدة أن صديقتها خطفت منها زوجها و تزوجته.



وقالت في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: بيتي اتخرج لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي ، وقتها أخدت قرار إني متجوزش أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي.



وأضافت: وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال وأغلبهم كان عندهم زوجة وعشان يتقربلك يشتم في مراته ، فكنت أقوله لما تنفصل عنها نبقى نشوف.



