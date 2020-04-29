الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

29 أبريل 2020 - 08:59 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 إبريل ارتفاع طفيف حيث سجل 15.77 جنيه، مرتفعا بمقدار قرشين عن معاملات أمس الصباحية.

وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.73 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.