  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

"مرتضى" يفتح النار على مسئولى الجبلاية

وفاة فلسطيني الملقب بـ "جبيب الأقصى" وهو يتوضأ لصلاة الفجر

وفاة فلسطيني الملقب بـ "جبيب الأقصى" وهو يتوضأ لصلاة الفجر

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ساويرس

قرار غير مسبوق من ساويرس بشأن شركاته بعد أزمة كورونا

كبار العلماء ترفض تدويل إدارة الحرمين الشريفين

السعودية تعلن فتح الحرمين الشريفين أمام المصلين خلال أيام

زعيم كوريا الشمالية يفاجيء الجميع برسالة للعاملين

ظهور زعيم كوريا الشمالية داخل نعش .. وسط تكهنات بوفاته

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يحرج ميدو بعد السر الخطير الذي كشفه عن كورونا

الدكتور شوقي علام

المفتى: من حق الأطباء والتمريض الإفطار بسبب «كورونا»

كورونا في فرنسا

"لجنة الإنقاذ العالمية": مليار إصابة محتملة بكورونا

كرم جبر

تعليق ناري لرئيس "الوطنية للصحافة" على برنامج رامز جلال

في 14 محافظة.. انطلاق امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الأربعاء المقبل.. بدء امتحان الأول الثانوي بالدرجات

#

الحكومة تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة 10 أيام

#

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

#

«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

لغة عربية

2020

الصف الاول الثانوي

بدأ منذ قليل امتحانات الصف الأول الثانوي نهاية العام الدراسي 2019/2020 في 14 محافظة، والتي تنتهي 20 مايو ، يؤدي حوالي 600 ألف طالب الاختبار لمدة 3 ساعات.

و تم تقسيم المحافظات إلي مجموعتين ، ستؤدي المجموعة الأولي الامتحان في الفترة بين الساعة 9 إلي 12 ظهرا وهي محافظات:

القاهرة ، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد

جنوب سيناء، حسبما نشرت "البوابة نيوز".

جدير بالذكر أن الطلاب  يمكن أن يقوموا بالامتحان علي جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو أي محمول متصل علي الإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي شريحة من أي شركة لشركات المحمول في مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في 14 محافظة.. انطلاق امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
» مرتضى منصور يهاجم نجم الأهلي: خاين
» عالم ألماني: كورونا لم ينتقل إلى الإنسان من الخفاش ولكن من هذا الحيوان
» فنانة شهيرة: صاحبتي خطفت مني جوزي .. وبيتي اتخرب
» صورة نادرة للشهيد أحمد المنسي في طفولته تشعل فيس بوك
» انفعال فريدة سيف النصر بعد كشف عدم رضاء نجلها عن عملها بالفن: مش كويس
» صورة جديدة للملك سلمان مع ولي العهد تشعل تويتر: الله يحفظهما
» إنتاج 60 مليون جرعة للقاح محتمل ضد كورونا
» وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد قتلى حرب فيتنام
» انهيار أسعار النفط مع تقلص طاقة التخزين العالمية
» هذا ما قالته "الإفتاء" عن مسلسل "الاختيار"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية