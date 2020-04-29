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وفاة فلسطيني الملقب بـ "جبيب الأقصى" وهو يتوضأ لصلاة الفجر

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وفاة فلسطيني الملقب بـ "جبيب الأقصى" وهو يتوضأ لصلاة الفجر
وفاة فلسطيني الملقب بـ "جبيب الأقصى" وهو يتوضأ لصلاة الفجر
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عبد القادر وحيد

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وفاة

صلاة الفجر

أسعد جبر

مخيم البريج

يتوضا

أعلن سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة،  عن وفاة الحاج الفلسطيني أسعد جبر، وهو يتوضأ استعدادا لصلاة الفجر  .

وبحسب ما نقلته وكالة غزة الآن فقد كتب نجله على فيسبوك : " رحمك الله يا والدي كنا ننتظرك في اللحظات الأخيرة لصلاة الفجر ولكن قدر الله رحمك الله وغفر لك وجعلك الله في الفردوس الأعلى" .

وكان آخر مقطع فيديو نشره الراحل فيديو لصلاة الجماعة وعند السجود ظل أحد المصلين ساجدا , وتبين بعد انتهاء الصلاة بأنه قد متوفي في مشهد ولحظات مؤثرة سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه.

يذكر  أن الرجل يلقب نفسه بـ "حبيب الأقصى" ،  حيث  تفاعل رود مواقع التواصل الإجتماعي مع وفاة الرجل , بسبب المنشورات الأخيرة التي كان قد شاركها على حسابه في فيسبوك وكأنه متيقن بأن روحه الطاهرة ستصعد إلى السماء.


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