وفاة فلسطيني الملقب بـ "جبيب الأقصى" وهو يتوضأ لصلاة الفجر

29 أبريل 2020 - 09:38 ص

أعلن سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، عن وفاة الحاج الفلسطيني أسعد جبر، وهو يتوضأ استعدادا لصلاة الفجر .

وبحسب ما نقلته وكالة غزة الآن فقد كتب نجله على فيسبوك : " رحمك الله يا والدي كنا ننتظرك في اللحظات الأخيرة لصلاة الفجر ولكن قدر الله رحمك الله وغفر لك وجعلك الله في الفردوس الأعلى" .

وكان آخر مقطع فيديو نشره الراحل فيديو لصلاة الجماعة وعند السجود ظل أحد المصلين ساجدا , وتبين بعد انتهاء الصلاة بأنه قد متوفي في مشهد ولحظات مؤثرة سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه.

يذكر أن الرجل يلقب نفسه بـ "حبيب الأقصى" ، حيث تفاعل رود مواقع التواصل الإجتماعي مع وفاة الرجل , بسبب المنشورات الأخيرة التي كان قد شاركها على حسابه في فيسبوك وكأنه متيقن بأن روحه الطاهرة ستصعد إلى السماء.



