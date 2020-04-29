"مرتضى" يفتح النار على مسئولى الجبلاية

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بطولات

الزمالك

مرتضى منصور

الجبلاية

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بضرورة التعجيل بإلغاء الدوري الممتاز لأن الأندية تتكبد خسائر كبيرة حاليًا.

وقال "منصور" إنه من أشد المؤيدين لاستكمال بطولة الدورى، بعد انتهاء انتشار فيروس كورونا المستجد والذى بسببه توقفت الدوريات على مستوى العالم.

وأضاف رئيس النادى  خلال فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن فريقه أكثر المتضررين من توقف النشاط الرياضى فى مصر.

وواصل الزمالك فاز ببطولتين وكان يمتلك شغفًا لمواصلة كل البطولات بما فيها الدوري الممتاز لكن كل الظروف تقول أنه من الصعب استكمال البطولة.


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