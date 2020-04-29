» وفاة نجم بوليود عن عمر يناهز 53 عاما

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سرطان

عرفان خان.

ةفاة.

توفي اليوم الأربعاء، نجم بوليود الممثل الهندي عرفان خان عن عمر يناهز 53 عاما،  بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

 وأكد متحدث باسم عرفان خان النبأ في بيان مقتضب.

وكان نجم بوليود الممثل الهندي عرفان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل "لايف أوف باي" و"ذا نيمسيك".

وكان الفنان الهندى عرفان خان نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تؤكد إصابته بمرض نادر.

وذكر موقع "ذا إنديان اكسبريس" أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين


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