» أتوبيسات وإقامة مجانية للعائدين من السعودية بالغردقة

29 أبريل 2020 - 10:23 ص

حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على استقبال 150 من المصريين العالقين العائدين من السعودية، عبر ميناء ضبا السعودي، عقب وصولهم منذ قليل ميناء سفاجا البحري، مساء أمس الثلاثاء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج.

وأكد المحافظ أنه وضع بنفسه خطة استقبال المصريين العالقين القادمين من السعودية، حيث وفرت المحافظة عدداً من الأتوبيسات لنقلهم مجاناً وبشكل سريع إلى بيوت الطلبة المغتربين التابعة لجامعة جنوب الوادى (المدينة الجامعية) بمدينة الغردقة لقضاء 14 يوماً في الحجر الصحي وذلك وفقاً للخطة الشاملة للدولة للحد من نتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حنفي أنه كلف مديرية التضامن بتوفير الطعام والشراب وتسليمه يومياً للعائدين مجاناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة.

وأوضح أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمدينة الغردقة، منوها أنه قام بزيارة المدينة بنفسه للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار حنفي إلى أن مجموعات من أطباء الحجر الصحي كانوا في استقبال المصريين العائدين من السعودية، وقاموا بتوقيع الكشف الطبي على العائدين فور وصولهم ميناء سفاجا، وكذلك تعقيم وتطهير متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية.

يذكر أنه رافق المحافظ خلال استقباله العمال المصريين العائدين من السعودية، سكرتير عام المحافظة اللواء عبدالفتاح تمام، و السكرتير العام المساعد العميد تامر سمير، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية.





