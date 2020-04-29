بسمة وهبة للإخوان: "الاختيار منكد عليكم.. ولسه"

29 أبريل 2020 - 10:23 ص

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة إلى جماعة الإخوان تهاجمهم فيها قائلة:"منسي عاملكم صدمة درامية مخلياكم بتلفوا حوالين نفسكم.. عندكم مين تعملوله مسلسل.. انتوا مجرد قتلة وخاينيين وعملاء وجواسيس".

كما هاجمت الإخواني الهارب محمد ناصر في برنامجها "كل يوم" علي فضائية "إكسترا نيوز" قائلة: "الملزق مدعي الثقافة أنت جايب 50% في الثانوية بلاش تعمل نفسك مبدع ومثقف وصاحب رأي ".

وأكدت أن " الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح 2017، نجح في أن يعيد شمل الأسرة المصرية مرة لمشاهدة الدراما المصرية وكشف أعداء الوطن، و أوضح للمصريين تضحيات أبطال الجيش المصري، كما نجح في تدمير الصورة المزيفة للإرهابي هشام عشماوي وكشف خيانته.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة و أحمد العوضي ، وتأليف باهر دويدار و إخراج بيتر ميمي، وهو عمل يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة.