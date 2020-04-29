صورة نادرة للشهيد منسي مع أحد أبطال عملية إيلات

نشر الضابط بالمعاش والغطاس والمنقذ البحري ألاجا أبو أصلان، صورة نادرة للشهيد أحمد منسي، أثناء تلقيهما فرقة السيل رقم 1.

وكتب أبوأصلان، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "صورة تجمعنى بمنسى الأسطورة، وأبطال سيل تيم رقم واحد، ويتوسطنا الضابط علي أبو ريشة، أحد أبطال عملية إيلات".

وكتب أبوأصلان، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "صورة تجمعنى بمنسى الأسطورة، وأبطال سيل تيم رقم واحد، ويتوسطنا الضابط علي أبو ريشة، أحد أبطال عملية إيلات".

يذكر أن شاشة قنوات "on"، تعرض مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي، ومن انتاج سينرجي، وهو من تأليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمي ومن بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وشارك كضيف شرف فى العمل عدد كبير من النجوم أمثال إياد نصار وآسر ياسين ومحمد عادل إمام.

