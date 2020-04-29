» سيف زاهر يكشف مخالفات بالجملة بـ "الجبلاية"

29 أبريل 2020 - 10:24 ص

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أن اتحاد الكرة تلقى خطابًا من وزارة الشباب والرياضة بشأن وجود بعض المخالفات داخل جدران الجبلاية.

وأضاف "سيف" خلال برنامجه "ملعب أون تايم سبورت": من أهم المخالفات التي رصدها تقرير وزارة الرياضة تعيين بعض شباب الألتراس من قبل اتحاد الكرة، ووجود مخالفات في الدورات التدريبية للمدربين، وتعيين أحد مدربي المنتخب الأولمبي بنادي وادي دجلة، وكذلك عمل إدارى المنتخب الأولمبي في المملكة العربية السعودية.

وأعلن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد، تجهيز رد على كل مخالفات الوزارة، وكل استفسار تم بالخطاب، سواء بوجودها أو عدم وجودها، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ملف كامل للرد على الوزارة وكل جهة مسئولة اذا ما تطلب الأمر إلى ذلك.