بالمليارات.. فورد تعلن خسائرها بسبب كورونا

29 أبريل 2020 - 10:34 ص

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، أمس الثلاثاء، عن خسارة قدرها مليارا دولار بسبب فيروس كورونا المستجد، في الربع الأول من هذا العام.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تزداد خسائرها إلى أكثر من المثلين في الربع الثاني مع تضررها من إغلاق مصانعها في أمريكا الشمالية.

ومع النمو السريع لعدد الإصابات بالفيروس توقف كل إنتاج السيارات تقريبا في الولايات المتحدة في مارس الماضي.

وبعد حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين على العودة إلى العمل، وبدء بضع ولايات أمريكية إعادة فتح اقتصاداتها، فإن التركيز في صناعة السيارات تحول إلى متى يمكن استئناف الإنتاج.

وأوضحت فورد إنها ستستأنف معظم عملياتها للتصنيع في أوروبا، بدءا من الرابع من مايو المقبل.

كما تهدف جنرال موتورز وفيات كرايسلر، لاستئناف الإنتاج في مايو أيضا.