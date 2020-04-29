» صدمة في اليوفي.. 4 عينات إيجابية لفيروس كورونا لنجم الفريق

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وكالات- الدويني فولي

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اصابة

يوفنتوس

فيروس كورونا

ديبالا

كشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، عن أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال البرنامج في "تويتر"، إن ديبالا أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس والنتيجة لا تزال إيجابية.

ولفت البرنامج إلى أن جوهرة يوفنتوس أجرى فحوصاته الأربعة على مدار 6 أسابيع فقط.

وكان يوفنتوس أعلن في منتصف شهر مارس الماضي، إصابة لاعبه ديبالا بفيروس كورونا، لينضم إلى الثنائي دانييلي روغاني، وبليز ماتويدي، في قائمة من داهمهم هذا الوباء العالمي من فريق اليوفي. 

وعاد يوفنتوس في وقت لاحق ليؤكد تعافي روغاني وماتويدي، ليبقى ديبالا اللاعب الوحيد من "السيدة العجوز"، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.

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