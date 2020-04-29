الاتحاد الدولي للملاكمة يفرض عقوبة صادمة.. ويتخذ هذا القرار

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الاتحاد الدولي للملاكمة يفرض عقوبة صادمة.. ويتخذا هذا القرار
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الهند

الاتاد الدولي للملاكمة

عقوبة صادمة

سحب البطولة

قرر الاتحاد الدولي للملاكمة، سحب تنظيم بطولة العالم 2021 من مدينة نيودلهي الهندية ومنحها إلى العاصمة الصربية بلغراد.

وقال الاتحاد الدولي في بيان له أمس الثلاثاء إنه فسخ عقده مع الهند لعدم تلقيه الدفعات التي كان مقررا أن يستلمها منها.

وأضاف أن الاتحاد الهندي كان يجب أن يدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار، حيث نسب التأخير في الدفع إلى الاتحاد الدولي.

من جانبه أعرب الاتحاد الهندي عن أسفه لقرار الاتحاد الدولي، قائلا:  "إن قرار تغيير المدينة المضيفة لبطولة العالم 2021، اتخذ على عجل ودون تشاور مع الاتحاد الهندي".

وأضاف الاتحاد الهندي في بيان له أنه تفاجأ بالعقوبة المفروضة وأنها كانت صادمة.

وأشار الاتحاد الهندي إلى أنه لا يزال يأمل في إيجاد حل ودي مع الاتحاد الدولي للملاكمة.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة موقوف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية منذ يونيو الماضي، وذلك بسبب مشاكل مالية وإدارية خطيرة.

كما حرمت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من المشاركة في تنظيم منافسات رياضة "الفن النبيل" في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.


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