تسريب امتحانات اللغة العربية للأول الثانوي.. والوزير يحذر

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متابعات- أمينة عبد العال

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تداولت صفحات الغش الإلكترونية صورًا لعدد من أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، فيما شكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أي مشكلة قد تطرأ سواء كانت تقنية أو بشرية.

وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أي محاولات للغش الجماعي لافتًا إلي أن حالات الغش الجماعي والإجابات المتطابقة ستنال عقابًا شديدًا، حسبما نشرت" المصري اليوم".

وأكد الوزير أن أي طالب بالصفين الأول أو  الثاني سيتخلف عن أداء الامتحانات أو لم يجتزها سيكون له دور ثاني قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جدير بالذكر أن الصف الأول الثانوي بدأ اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتابلت في مادة اللغة العربية، ويؤدي 600 ألف طالب الامتحان في مجموعتين:

المجموعة الأولي في محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء" من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وتبدأ المجموعة الثانية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا في محافظات "الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح".


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