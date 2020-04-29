حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

29 أبريل 2020 - 11:38 ص

أكدت تقارير صحفية أن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية هذا الموسم.

وأشارت بعض التقارير إلى قرب رحيل صلاح عن ليفربول ومغادرة الدوري الإنجليزي، والاتجاه لنادي إنتر ميلان الإيطالى الذي يرغب في الحصول عليه في الميركاتو الصيفي القادم، بالإضافة لوجود اهتمام من نادي ريال مدريد الإسباني.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب، عدم رغبته فى الرحيل عن ليفربول الموسم المقبل، وأنه لا يفكر في هذا الأمر من الأساس.