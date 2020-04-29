  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

أماش

جاستن أماش.. فلسطيني الأصل في السباق الرئاسي الأمريكي

صلاح

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

ارشيفية

تسريب امتحانات اللغة العربية للأول الثانوي.. والوزير يحذر

دولة عربية قضت فيها الملكة إليزابيث شهر العسل.. ماذا حدث

دولة عربية قضت فيها الملكة إليزابيث شهر العسل.. ماذا حدث

الحمل

7 ملايين حالة حمل غير مقصود بسبب كورونا

الاتحاد الدولي للملاكمة يفرض عقوبة صادمة.. ويتخذا هذا القرار

الاتحاد الدولي للملاكمة يفرض عقوبة صادمة.. ويتخذ هذا القرار

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أسطورة ليفربول: إذا رحل صلاح عن الفريق سيكون أمرًا جيدًا

#

تعليق «صلاح» بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

#

جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

#

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

أكدت تقارير صحفية أن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية هذا الموسم.

وأشارت بعض التقارير إلى قرب رحيل صلاح عن ليفربول ومغادرة الدوري الإنجليزي، والاتجاه لنادي إنتر ميلان الإيطالى الذي يرغب في الحصول عليه في الميركاتو الصيفي القادم، بالإضافة لوجود اهتمام من نادي ريال مدريد الإسباني.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب، عدم رغبته فى الرحيل عن ليفربول الموسم المقبل، وأنه لا يفكر في هذا الأمر من الأساس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جامعة القاهرة تكشف حقيقة إصابة مسئول بقصر العيني بكورونا
» طفل قمامة "طلخا".. لغز الشرطة تبحث عن حله
» "كاف" يكشف حقيقة تحديد موعد لاستئناف مسابقاته
» في عيد ميلاده.. أشهر أعمال حمدي الوزير في رمضان
» "ترامب" يكشف سر إعلان إصابة مليون شخص بكورونا في أمريكا
» السعودية.. إحباط "جريمة منظمة كبرى" والقبض على جميع عناصرها
» صدمة في اليوفي.. 4 عينات إيجابية لفيروس كورونا لنجم الفريق
» سيف زاهر يكشف مخالفات بالجملة بـ "الجبلاية"
» أتوبيسات وإقامة مجانية للعائدين من السعودية بالغردقة
» وفاة نجم بوليود عن عمر يناهز 53 عاما
» حادث طعن في ألمانيا والقبض على بعض المشتبه بهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية