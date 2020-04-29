» في عيد ميلاده.. أشهر أعمال حمدي الوزير في رمضان

يحل اليوم، الموافق 29 أبريل، عيد ميلاد الفنان حمدي الوزير، والذي بدأ مشواره الفني بنهاية سبعينيات القرن الماضي مع المخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "إسكندرية ليه" لينطلق بعد ذلك في مشواره الفني محققا نجاحًا كبيرًا.

لذا نستعرض أبرز المسلسلات التلفزيونية، التي شارك بها الفنان حمدي الوزير، وعرضت في شهر رمضان في الأعوام الماضية:

رأفت الهجان الجزء الثالث

يعتبر مسلسل "رأفت الهجان"، واحد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية في مصر والوطن العربي وارتبط لدى الجمهور بعرضه في شهر رمضان.

وضم المسلسل مجموعة من كبار النجوم في مصر على رأسهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشارك الفنان حمدي الوزير في الجزء الثالث من المسلسل والذي عرض في عام 1992 وجسد من خلاله شخصية الضابط عادل.

جاء الجزء الثالث من مسلسل رأفت الهجان في 14 حلقة فقط وكتبه صالح مرسي ومن إخراج يحيي العلمي.

الأبطال الجزء الثاني

يعتبر مسلسل "الأبطال" واحدا من أشهر المسلسلات التاريخية التي عرضت في شهر رمضان بتسعينيات القرن الماضي، وفي عام 1997 تم عرض الجزء الثاني من المسلسل والذي يسرد تفاصيل الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، ومقاومة الشعب المصري بكافة أطيافه للاحتلال، وبخاصة أهالي رشيد ورجال الأزهر.

جسد الفنان حمدي الوزير خلال أحداث المسلسل شخصية "سويلم"، والمسلسل من تأليف سامي غنيم وإخراج سعيد الرشيدي.

البحار مندي

بشهر رمضان عام 2002 تم عرض مسلسل "البحار مندي" والذي يعتبر التعاون الثاني بين الفنان حمدي الوزير والكاتب صالح مرسي.

وجسد الفنان حمدي الوزير خلال أحداث المسلسل شخصية "حودة" والمسلسل من بطولة "أحمد عبد العزيز، نرمين الفقي وندى بسيوني" ومن إخراج هاني لاشين.

الصعلوك

في عام 2015 تم عرض مسلسل "الصعلوك" في شهر رمضان من بطولة الفنان خالد الصاوي، وشارك في المسلسل الفنان حمدي الوزير بشخصية "شعبان غيبوبة" المثقف الذي يعاني وأحد سكان الحارة، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد.

وضع أمني

عام 2017 شارك الفنان حمدي الوزير في مسلسل "وضع أمني" من بطولة الفنان عمرو سعد، وجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "المعلم سيد".

وتدور أحداث المسلسل حول تجارة الآثار وعلاقتها بالمافيا، وتفاصيل عالم هذه التجارة من خلال قصة حسن الموظف بهيئة الآثار، عقب اكتشافه عملية تهريب وتزييف لعدد من المخطوطات الأثرية.