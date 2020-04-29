مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

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عبد القادر وحيد- متابعات

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في واقعة غريبة ونادرة ظهر مرسل قناة ABC News الأمريكية، ويل رييف، على الهواء مباشرة، حيث نسي ارتداء البنطلون،و اكتفى فقط بتغطية الجزء العلوي من جسده بسترة.

وتحدث رييف خلال مشاركته أمس الثلاثاء، في برنامج صباح الخير أمريكا، عن الصيدليات التي تستخدم الطائرات المسيرة لإيصال الطلبات إلى الزبائن.

ووقعت المفاجأة أثناء ظهوره من المنزل، حيث تغيرت جلسته أمام الكاميرا التي ضبطها بنفسه، ليظهر مرتديا سترة البدلة من دون البنطلون.

مواقع التواصل اشتعلت بصورة  المراسل رييف، حيث قام رواد مواقع التواصل بالتقاط صور للجزء الذي يظهر فيه رييف، ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما نشر ريف بنفسه الصورة، معلقا عليها  بالقول : "لقد وصلت، في أكثر طريقة مضحكة ومرعبة ممكنة".

وبحسب ما تم تداوله فقد  أكد رييف في أحد التعليقات، أنه كان مرتديا سروالا قصيرا – شورت-  أثناء مشاركته في البث المباشر.


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