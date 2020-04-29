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طفل قمامة "طلخا".. لغز الشرطة تبحث عن حله

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طفل قمامة " طلخا"
طفل قمامة " طلخا"
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متابعات- أمينة عبد العال

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تحاول قوات الأمن في محافظة الدقهلية حل لغز الطفل الذي عثر عليه أهالي طلخا وسط مقلب القمامة بجوار مزارع رمانة بالمدينة.

وبعد البلاغ الذي تلقاه اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية من مأمور مركز شرطة طلخا بالعثور علي طفل رضيع ملقي وسط القمامة بجوار مقلب قمامة بمدينة طلخا، وانتقل ضباط المباحث وتبين أن الطفل بكامل ملابسه ملقي وسط القمامة ولا يوجد معه أي أوراق تثبت هويته، وتم نقله إلى مستشفي طلخا للاطمئنان علي حالته الصحية وتم إيداعه في المستشفى حسبما نشرت"صدي البلد".

جدير بالذكر أنه تم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات الواقعة في محاولة لكشف هوية الطفل.


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