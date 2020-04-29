فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

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مرتضى منصور
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أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارًا مفاجئا بشأن لاعبى الفريق الأبيض المعارين لأندية أخرى الموسم الحالى أو اللاعبين الذين ترغب أندية فى استعارتهم من الفريق الحالى الموسم المقبل.

وقال "منصور" فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زمالكاوى الذى يبث عبر شاشة قناة الزمالك: معنديش لاعبين معارين فى الموسم المقبل، لن أعير أى لاعب فى الموسم القادم وسأبيع اللاعبين المعارين وسيعودون للزمالك إذا رغبوا فى العودة للعب فى الدوري المصري مرة أخري.

وأكمل منصور قائلا: حتى اللاعبين الذين ترغب الأندية فى استعارتهم من الفريق الحالى لن أعيرهم وسأبيع أى لاعب يتلقى عرضا مناسبا للزمالك واللاعب نفسه.


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