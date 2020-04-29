بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

29 أبريل 2020 - 12:36 م

رزق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بطفل من خطيبته، كاري سيموندز، في الساعات الأولي من صباح اليوم، حسبما أعلن مقر الحكومة البريطانية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية نشرتها "مصراوي" إلي أن طفل رئيس الوزراء ذكر وهو بحالة جيدة في مستشفي لندن، لافتا إلى أن رئيس الوزراء و خطيبته يقدمان شكرهما لفريق قسم الولادة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قد أصيب بفيروس"كورونا" في أواخر مارس الماضي ولكنه تعافي وعاد لعمله منذ عدة أيام.